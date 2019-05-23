22 мая 2019

В Екатеринбурге силовики вызывают горожан на допрос, чтобы найти уктусского убийцу

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 17:27
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Полиция проверяет абонентов номеров, запеленгованных в районе преступленияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Для того, чтобы найти преступника, убившего девушек на Уктусе, екатеринбургские силовики задействовали возможности сотовой связи. О том, что сыщики ведут огромную работу по поиску убийцы, рассказал «URA.RU» екатеринбуржец, которого вызывали на допрос по данному делу.

«Оказалось, что вызывают всех, чей сигнал сотового телефона показал биллинг в районе убийства в то время. Спрашивали, что я делал 25 августа 2018 года. А я не знаю, вспомнить уже невозможно», — рассказал мужчина, попросивший не называть его имя. Другой горожанин рассказал, что в радиусе нескольких километров от Уктуса проверяют поголовно всех мужчин — берут на экспертизу биоматериал.

В СКР по Свердловской области, где расследуется убийство, пока от комментариев воздержались.

Как сообщало «URA.RU», 28-летняя Наталья Кузнецова и 29-летняя Ксения Солтанова были расстреляны на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» вечером 25 августа прошедшего года. Их тела нашли утром следующего дня грибники. Солтанова была мертва, а Кузнецову в тяжелом состоянии госпитализировали. 1 сентября она скончалась. Экспертиза установила, что убийца выстрелил в голову Натальи пять раз, а в Ксению трижды. В помощь свердловским следователям приезжали московские коллеги. Кроме того, Сбербанк, где работала Солтанова, приглашал из Москвы частных сыщиков.

Ксения Солтанова
Фото: Ксения Солтанова, ВК
Наталья Кузнецова
Фото: Наталья Кузнецова, ВК

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