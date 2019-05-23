Ямальские власти после концерта пианиста Мацуева купят рояль

Пианист-виртуоз после выступления в столице Ямала пожаловался на качество рояля Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Правительство ЯНАО после выступления пианиста-виртуоза Дениса Мацуева планирует купить рояль. Об этом во время прямого эфира в социальной сети Instagram сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

Во время общения с жителями округа один из пользователей спросил, когда начнут привозить в ямальские города лучших артистов и коллективы. На что Артюхов отметил, что жители Ямала заслуживают того, чтобы их посещали самые лучшие артисты. «Открою небольшой секрет: Денис сказал, что на рояле, на котором он играл — играть нельзя. Попросил нас его поменять или приглашать чуть попозже. Мы хотим, чтобы Денис приезжал чаще и принято решение — рояль мы купим в ближайшее время», — сообщил Артюхов. Он также отметил, что уже пообещал жителям Нового Уренгоя привезти Мацуева, как только создадут необходимые условия.

Ранее во время трансляции Артюхов сообщил, что проезд для легковых машин по мосту через реку Пур могут открыть в конце 2020 года. Глава региона ответил и на другие вопросы. Прямой эфир с губернатором смотрели более 1,3 тысячи зрителей. В том числе и представители администраций городов и департаментов. Они отвечали пользователям в комментариях, либо просили их написать о своей проблеме в личные сообщения Instagram-аккаунта ведомства.