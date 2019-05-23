«Долгожданный мост» на Ямале откроют раньше срока

Проезд по мостку будет бесплатным для легковых автомобилей Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Проезд для легковых машин по мосту через реку Пур могут открыть в конце 2020 года. Об этом во время прямого эфира в соцсети Instagram сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

«Буквально вчера смотрел фактический статус объекта. Уже построена опора. Очень хорошими темпами идет строительство. Планировалось, что завершить строительство получится к концу 2021 года, но наш подрядчик заверяет, что в конце следующего года жители восточной части нашего региона будут по нему уже ездить», — сообщил губернатор.

Также он отметил, что возникает множество вопросов по условиям проезда. «Все легковые машины точно проедут бесплатно. Рассматривается, что тяжелая техника будет пропускаться платно, тем самым мост мы окупим», — сказал Артюхов.

Стратегически важный для округа мост соединит центральную и восточную часть с западной (пос. Уренгой и Красноселькупский район) и даст выход на крупное Ванкорское месторождение «Роснефти». До сих пор автотранспорт мог переехать через реку либо по понтонной переправе, либо по льду. Строительство долгожданного для ямальцев моста началось в конце 2018 года.