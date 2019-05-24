Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову. Очевидцам удалось снять произошедшее на видео.
На кадрах видно, что депутат выступала с речью в спортзале перед выпускниками, когда один из них подбежал к ней и ударил. Нападавшего тут же окружили несколько человек, пытаясь усмирить, а после непродолжительной потасовки подростка вывели из помещения, пишет портал «Idel.Реалиям».
По словам очевидцев, нападавший — один из учеников девятого класса, которого возмутила именно партийная принадлежность депутата Вахитовой. Местные жители говорят, что подросток и раньше проявлял агрессию. Что касается пострадавшей, она уже обратилась в полицию с заявлением. Правоохранители обещали провести проверку и направить ее материалы в Следственный комитет.
Представитель депутата Елена Голубева в беседе с телеканалом 360 заявила, что Вахитова, несмотря на сильный удар, закончила свое выступление. Пострадавший же, по ее словам, «психически нездоров», что подтверждается соответствующей справкой.