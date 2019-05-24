Мэр Высокинский не захотел делиться площадью 1905 года с РПЦ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что собор Святой Екатерины нельзя строить на площади 1905 года. Глава города в беседе с журналистами заявил, что на территории уже есть одна архитектурная доминанта — здание мэрии.
Высокинский по-прежнему настаивает на том, что сквер у драмтеатра нельзя исключать из списка вариантов для опроса. При этом мэр заметил, что ещё не говорил по этому поводу с губернатором Евгением Куйвашевым.
Также Высокинский подвел итог сегодняшней встрече депутатов гордумы с общественностью: «Обе стороны встретились на площадке, как показалось, стали слышать друг друга. Главное — мы находимся в форме диалога».
В Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям узнать мнение жителей.