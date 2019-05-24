23 мая 2019

Мэр Высокинский не захотел делиться площадью 1905 года с РПЦ

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 13:43
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Утро. Физкультура на набережной. обвалившийся потолок. администрация. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, мэрия, городские куранты, часы на башне
На площади уже есть архитектурная доминантаФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что собор Святой Екатерины нельзя строить на площади 1905 года. Глава города в беседе с журналистами заявил, что на территории уже есть одна архитектурная доминанта — здание мэрии.

Высокинский по-прежнему настаивает на том, что сквер у драмтеатра нельзя исключать из списка вариантов для опроса. При этом мэр заметил, что ещё не говорил по этому поводу с губернатором Евгением Куйвашевым.

Также Высокинский подвел итог сегодняшней встрече депутатов гордумы с общественностью: «Обе стороны встретились на площадке, как показалось, стали слышать друг друга. Главное — мы находимся в форме диалога».

В Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям узнать мнение жителей.

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