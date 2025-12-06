Фильм уральского режиссера выйдет в прокат в Турции

Фильм выйдет в Турции в начале 2026 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Семейное фэнтези уральского режиссера Ивана Соснина «Легенды наших предков» 9 января 2026 года выйдет в широкий прокат в Турции. Картина будет показана в кинотеатрах основных городов страны, а также на специальных сеансах для школ, образовательных центров и турецких университетов, где изучают русский язык. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона (ДИП)

«Для нас это очень приятная неожиданность. До этого мы много показывали фильмы за рубежом, но все-таки это были точечные показы. И в Турцию мы привозили свое кино, но в рамках кинофестивалей. То, что сейчас мы по сути выходим в полноценный прокат — долгожданная новость. Надеемся, что это откроет дорогу на другие международные рынки», — передает слова Соснина ДИП.

Соглашение о сотрудничестве с режиссером и продюсерами «Легенд наших предков» было достигнуто после участия в Международном фестивале креативных индустрий, который прошел в Свердловской области с 18 по 24 августа. По словам турецкой стороны, именно эта площадка дала возможность перейти от фестивальных показов к договоренностям о широком прокате.

