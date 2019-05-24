Тереза Мэй объявила об отставке

Глава британского правительства Тереза Мэй покинет свой пост уже 7 июня Фото: официальное интернет-представительство президента России

Лидер Консервативной партии Великобритании Тереза Мэй объявила, что оставит свой пост 7 июня. Это означает, что она автоматически освободит кресло главы правительства, которое сейчас занимает.

«Сегодня я объявляю о намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня», — приводит RT заявление британского премьера. Выполнять обязанности главы правительства Мэй придется, пока ей не будет найдена замена.

При этом покинуть свой пост Мэй вынудили ее же однопартийцы прежде всего из-за обновленного соглашения с Евросоюзом по Brexit. Наиболее вероятный кандидат на пост лидера консерваторов — экс-глава МВД Соединенного Королевства Борис Джонсон. Он уже объявил о своих планах выдвинуть кандидатуру.

Ранее грядущую отставку Мэй уже анонсировали британские СМИ. В ответ на это глaвa МИД Великобритaнии Джереми Хaнт заявил, что Мэй не намерена покидать свой пост в ближaйшее время, напоминает «Национальная служба новостей».