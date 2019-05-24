Пермский депутат в прошлом году зарабатывал по 35 тысяч рублей в час

Почти 305 миллионов рублей (35 тысяч в час, 835 тысяч в день) в прошлом году заработал депутат законодательного собрания Пермского края Дмитрий Осипов. Такие данные содержатся в декларации за 2018 год. Документ опубликован на сайте краевого парламента.
Помимо того, что Дмитрий Осипов представляет интересы народа в региональном парламенте, он также занимает кресло гендиректора ПАО «Уралкалий» и является членом совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».
Больше Осипова заработал только депутат Николай Благов, который задекларировал 421 миллион рублей (более 48 тысяч рублей в час). Но налоги Благов заплатил с 15,2 миллионов, остальные 405,6 — это «расходы по операциям с ценными бумагами». При этом супруга депутата, который до сентября 2018 года занимал пост гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», в собственности имеет 39 земельных участков. Площадь самого большого — 360 000 квадратных метров, средняя — 120 000.
В лидерах по сумме доходов находятся Юрий Борисовец (165 миллионов рублей), в собственности которого находится еще самое большое число водных судов — восемь лодок и катеров, Олег Третьяков (153 миллиона рублей), Владимир Жуков (121 миллион рублей), Армен Гарслян (68 миллионов рублей), Геннадий Шилов (57 миллионов рублей), Надежда Лядова (49 миллионов рублей) и Николай Демкин (41 миллион рублей).
Далее расположились Виктор Баранов (36 миллионов рублей), Сергей Попов (35 миллионов рублей), Виктор Родионов (34 миллиона рублей), Алексей Петров (31 миллион рублей), Вагаршак Сарксян (25 миллионов рублей), Константин Белоглазов (23 миллиона рублей) и Александр Мотрич (22 миллиона рублей).
Менее трех миллионов заработали народные избранники Бурдин, Ветошкин, Григоренко, Заворохин, Коновалова, Корюкина, Постников, Непряхин, Осокин, Подкорытов, Третьяков [Александр], Хозяшев, Черепанов, Чечеткин, Чулошников, Шалаев, Эйсфельд, а также депутат Шулькин. Последний заработал в 2018 году 742 тысячи рублей, при этом жена Шулькина задекларировала доход в 44 раза больше мужа — 33 миллиона рублей.