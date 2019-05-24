Мэрия Екатеринбурга не нашла свободного места для строительства храма

В Екатеринбурге нет свободных площадок под строительство собора Святой Екатерины (если не считать сквер у театра драмы), заявил глава департамента архитектуры города Алексей Храмов. По его словам, перспективные территории находятся в частной собственности, поэтому властям придется договариваться с собственниками в случае переноса стройки.
«В Екатеринбурге свободных площадок под требуемые задачи не так и уж и много, если не сказать больше, — их нет совсем. Действующее законодательство не предусматривает возможность изъятия земельных участков для перспективного строительства, кроме изъятия под муниципальные нужды: строительство улично-дорожной сети и инженерных сетей. Таким образом, получить земельный участок можно только по итогам переговоров с собственником, который проявит добрую волю», — цитирует Храмова пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Глава департамента также подчеркнул, что любая из новых площадок должна соответствовать генеральному плану и правилам землепользования и застройки. Завершить всю градостроительную подготовку возможно только к концу второго-третьего квартала 2020 года.
В Екатеринбурге почти неделю длились несанкционированные митинги против строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. В итоге мэрия решила провести опрос среди горожан, чтобы выбрать оптимальное место по храму. При этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал исключить сквер из списка альтернативных площадок, ознакомившись с итогами опроса ВЦИОМ. Мэр города Александр Высокинский прислушиваться к рекомендации главы региона не намерен.