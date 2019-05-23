Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не намерен вычеркивать сквер около театра драмы из перечня возможных мест для строительства храма Святой Екатерины. Об этом глава города заявил на встрече со сторонниками возведения собора, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал не строить храм Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Глава региона обещал обратиться к Александру Высокинскому с соответствующей просьбой.
«Я не готов сегодня вычеркивать сквер из шорт-листа для голосования. Я однозначно приду к Евгению Владимировичу [Куйвашеву], буду рассказывать ему об итогах нашей встречи. Позицию власти еще нужно будет формулировать. Как только мы убираем эту площадку — мы влияем на опрос», — уточнил Высокинский.
По словам главы Екатеринбурга, сбор предложений по месту для строительства храма закончится 30 мая. Тогда же администрация представит перечень всех возможных площадок.
В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям Екатеринбурга узнать мнение жителей. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство горожан выступают за то, чтобы храм был возведен не в сквере у драмтеатра, а в другом месте.