Куйвашев посоветовал не строить храм в сквере у театра драмы

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 20:00
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Ночная Пасхальная служба. Екатеринбург, куйвашев евгений, задумчивость
Евгений Куйвашев решил, что собора в сквере у драмы не будетФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал не строить собор Святой Екатерины в сквере у театра драмы. С таким заявлением губернатор выступил на своей странице в Instagram.

«Данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины», — написал Куйвашев. С соответствующей просьбой губернатор пообещал обратиться к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. Таким образом, сквер у театра драмы исчезнет из списка возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины. «Мы прошли этот конфликт, он исчерпан», — резюмировал Куйвашев.

Ранее социологи опубликовали итоги опроса по строительству храма в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. Из данных ВЦИОМ следует, что 74% горожан назвали парк неудачным местом для строительства. За появление собора на месте парка проголосовали лишь 10% жителей Екатеринбурга.

Несанкционированные митинги против строительства храма на месте сквера начались в Екатеринбурге 13 мая и продлились всю неделю. Городские власти заявляли, что земля под застройку выделена на законных основаниях. Однако затем в конфликт вмешался президент России Владимир Путин, который поручил чиновникам провести среди жителей опрос по данной проблеме.

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ВЦИОМ опубликовал данные опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма святой Екатерины. 58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга. ? Вы знаете, что администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения горожан по поводу нового места строительства храма святой Екатерины. Затем будет проведен опрос жителей Екатеринбурга. Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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