Куйвашев посоветовал не строить храм в сквере у театра драмы

Евгений Куйвашев решил, что собора в сквере у драмы не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал не строить собор Святой Екатерины в сквере у театра драмы. С таким заявлением губернатор выступил на своей странице в Instagram.

«Данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины», — написал Куйвашев. С соответствующей просьбой губернатор пообещал обратиться к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. Таким образом, сквер у театра драмы исчезнет из списка возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины. «Мы прошли этот конфликт, он исчерпан», — резюмировал Куйвашев.

Ранее социологи опубликовали итоги опроса по строительству храма в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. Из данных ВЦИОМ следует, что 74% горожан назвали парк неудачным местом для строительства. За появление собора на месте парка проголосовали лишь 10% жителей Екатеринбурга.

Несанкционированные митинги против строительства храма на месте сквера начались в Екатеринбурге 13 мая и продлились всю неделю. Городские власти заявляли, что земля под застройку выделена на законных основаниях. Однако затем в конфликт вмешался президент России Владимир Путин, который поручил чиновникам провести среди жителей опрос по данной проблеме.