Лингвисты подтвердили, что Соловьев унизил жителей Екатеринбурга. Им займется прокуратура. СКАН

Соловьев грубо высказался о жителях Екатеринбурга в эфире радио Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Уральский адвокат Андрей Бельянский 24 мая подал в Генпрокуратуру жалобу на телеведущего Владимира Соловьева, который в радиоэфире назвал екатеринбуржцев «наследниками бесов». Юрист также направил в силовое ведомство итоги лингвистической экспертизы, которые подтверждают, что Соловьев унизил жителей уральской столицы.

Как рассказал «URA.RU» Бельянский, экспертизу он провел на кафедре фундаментальной и прикладной лингвистики УрФУ. На изучение юрист отдал специалистам отрывок выступления Соловьева в эфире «Вести FM» от 15 мая. В нем журналист говорит о «полутора тысячах уродов», которые вытоптали парк, и «бесах», гуляющих в городе.

«Выступление Владимира Соловьева включает фрагменты, в которых имеются слова „уроды“ и „бесы“ со значением унизительной оценки лиц — как участников митинга, так и жителей города Екатеринбурга в целом. Указанные слова использованы с целью информирования о враждебном, явно неуважительном, презрительном, оскорбительном отношении Владимира Соловьева к митингующим и жителям города в целом», — сделали вывод на кафедре лингвистики.

Фото: Андрей Бельянский

Бельянский надеется, что прокуратура, ознакомившись с экспертизой, обратиться в Роскомнадзор с требованием принять меры по удалению записи эфира с Соловьевым. Также Бельянский направил итоги исследования в мэрию Екатеринбурга — городская власть имеет право подать иск против ведущего. В администрации попросили «URA.RU» дать паузу для комментария.

Соловьев назвал екатеринбуржцев «бесами» и «уродами» после несанкционированных митингов в городе против строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Теперь телеведущему собирается дать «крепкого леща» местный журналист и общественник Антон Дербенев.