Рогозин зарабатывает в Роскосмосе по 2 млн в месяц

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин за 2018 год заработал 29,5 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных данных о доходах сотрудников компании на сайте предприятия.
Согласно отчету, Рогозин за год заработал 23,5 млн рублей в качестве вознаграждения по основному месту работы (2 млн в месяц). В его собственности числятся мотоцикл BMW R1200GS Adventure, автомобили Газ-21Р «Волга» и Mercedes Benz S560. Кроме того, в декларации глава «Роскосмоса» отметил земельный участок площадью 2,3 тысячи кв. м, жилой дом — 782 кв. м, и квартиру — 346 кв. м, пишет argumenti.ru.
Татьяне Рогозиной, супруге главы госкорпорации, принадлежат 2/5 доли в квартире и трех машиноместах. За ней также числится автомобиль Range Rover. За год она задекларировала доход в 3,3 млн рублей.
Ранее появились слухи о том, что Рогозин покинет пост главы госкорпорации и займет кресло советника президента России по космосу. Руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко опроверг эти данные.