Отколовшийся «Уральский пельмень» приступил к съемкам фильма

Вячеслав Мясников впервые снимет свой фильм Фото: страница Вячеслава Мясникова в Instagram

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников объявил о старте съемок нового фильма, работу над которым он анонсировал ранее. Актеры по традиции разбили тарелку перед началом процесса.

«Ну, начинаем», — подписал новую публикацию на своей странице в Instagram Мясников. На видео уральский артист и члены съемочной группы разбивают посуду, после чего в помещении раздаются радостные возгласы.

Мясников призвал своих подписчиков пожелать удачи ему и всей команде. «Даже интересно, сколько из моих подписчиков добродушных людей», — задался вопросом «пельмень». «Злюкам» Мясников посоветовал закрыть страницу и отписаться от нее.

Многие из поклонников пожелали Мясникову удачи. «Уже хочется посмотреть хороший фильм», — написала vorontsowa1957. «Какие вы шустрые, уже кино ваяют. Держим за вас кулачки», — поддержала артистов m.romenko. «Вам, Слава, желаю быть человеком, который цементирует группу в команду», — пожелала уральскому артисту scorpifoot.

О том, что Мясников намерен снять свой первый фильм, стало известно 22 мая. Артист хочет выпустить доброе кино, которое даст зрителям пищу для раздумий — «как хорошая книга». Талисманом новой картины выступит йоркширский терьер Вилли.