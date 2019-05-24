На Урале пойман рецидивист, подозреваемый в убийстве бизнесмена

Полицейские привезли стрелка под конвоем в Тавду Фото: Валерий Горелых

Полицейские города Тавды задержали в Тюмени мужчину, подозреваемого в убийстве. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, в Тавде был расстрелян местный 49-летний бизнесмен Олег Булатов.

Виктор Берглезов имеет несколько судимостей Фото: Виктор Берглезов, ОК

По данным инсайдера, 35-летний рецидивист Виктор Берглезов подозревается в том, что расстрелял из обреза бизнесмена и украл у него из сумки 30 тысяч рублей. «У Булатова свой пункт приема лома. Берглезов приехал на велосипеде, выждал, когда коммерсант отвернется, достал обрез и выстрелил ему в голову», — сообщил инсайдер.

В СКР по Свердловской области подтвердили поимку подозреваемого. «Расследуется уголовное дело по статье „убийство“. Судом мужчина взят под стражу», — сообщил «URA.RU» Артем Мангилев, руководитель Тавдинского МСО СКР.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что задержали рецидивиста тюменские коллеги, а тавдинские полицейские под конвоем привезли его обратно на место совершения убийства.

«В совершении убийства он сознался. Орудие преступления — обрез охотничьего ружья — оперативники уголовного розыска обнаружили, изъяли и приобщили к делу, которое расследуют наши партнеры из регионального СК. Оказалось, что оружие числится в розыске за Амурской областью. Это ранее неоднократно судимый мужчина 1983 г. р. Последний срок он получил в 2002 году за целый букет преступлений: грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, насильственные действия сексуального характера. Наказание — восемь лет, отбывал срок в ИК № 2 Екатеринбурга и вышел по УДО в 2007 году. Как видим, выводов он не сделал. После совершения убийства с похищенными деньгами на такси он уехал в Тюмень, где тщетно пытался залечь на дно. В настоящее время представители МВД проверяют его на причастность к другим преступлениям как в Тавде, так в и ближайшей округе. У погибшего коммерсанта остались жена и двое взрослых сыновей», — сказал Валерий Горелых.