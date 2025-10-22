Трамвай вывели на девятый маршрут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на маршрут №9 вывели новый низкопольный односекционный трамвай 71-415М с подсветкой. Вагон с самого утра 22 октября курсирует между Солнечным и Ботаникой, рассказали в пресс-службе предприятия «Уралтрансмаш», где собирали машину.

«71-415М — в современном хай-тек дизайне с вместимостью до 165 пассажиров. Он оснащён поворотной тележкой нового поколения и полностью соответствует требованиям программы „Доступная среда“» — пояснили там.

Внутри трамвая установлена подсветка, цвет которой можно менять в зависимости от времени суток. Утром освещение может быть бодрящим — розовым или красным, а вечером — успокаивающим, с зелеными или голубыми оттенками.

Первые две недели вагон будут тестировать без пассажиров. Губернатору Денису Паслеру и мэру Алексею Орлову его представили в начале сентября. Последний признался, что такую модель еще не видел.