В Екатеринбурге на маршрут вышел новый светящийся трамвай. Видео
Трамвай вывели на девятый маршрут
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Екатеринбурге на маршрут №9 вывели новый низкопольный односекционный трамвай 71-415М с подсветкой. Вагон с самого утра 22 октября курсирует между Солнечным и Ботаникой, рассказали в пресс-службе предприятия «Уралтрансмаш», где собирали машину.
«71-415М — в современном хай-тек дизайне с вместимостью до 165 пассажиров. Он оснащён поворотной тележкой нового поколения и полностью соответствует требованиям программы „Доступная среда“» — пояснили там.
Внутри трамвая установлена подсветка, цвет которой можно менять в зависимости от времени суток. Утром освещение может быть бодрящим — розовым или красным, а вечером — успокаивающим, с зелеными или голубыми оттенками.
Первые две недели вагон будут тестировать без пассажиров. Губернатору Денису Паслеру и мэру Алексею Орлову его представили в начале сентября. Последний признался, что такую модель еще не видел.
Масштабная замена и закупка транспорта в Екатеринбурге проходит в рамках транспортной реформы, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и Орловым. Ее поддержал сначала тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Паслер. В городе не только обновляют транспорт, но и переводят перевозчиков на новую систему расчетов — брутто-контракты, благодаря которой также планируется упорядочить движение автобусов и троллейбусов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
