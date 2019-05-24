Нефтяники не выполнили условия заморозки цен на топливо

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 21:17
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Нефтяные компании не выполнили условия соглашения с правительствомФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нефтяные компании России не выполнили условия соглашения с правительством о заморозке цен на топливо. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.

«В апреле было зафиксировано неисполнение увеличения объемов реализации нефтепродуктов на внутренний рынок», — цитирует ТАСС представителей ФАС. В ведомстве ожидают, что нефтяные компании полностью исполнят поручение по объемам в мае.

Правительство обязало нефтяников заморозить мелкооптовые цены на топливо, продлив соответствующее соглашение до 1 июля, пишет RT. Согласно документу, нефтяники должны были увеличить поставки на два процента к прошлому году. Эти условия не выполнили «Роснефть» (бензин и дизель), «Газпром нефть» (бензин), ЛУКОЙЛ (дизель), сообщается в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС.

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