Нефтяники не выполнили условия заморозки цен на топливо

Нефтяные компании России не выполнили условия соглашения с правительством о заморозке цен на топливо. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.
«В апреле было зафиксировано неисполнение увеличения объемов реализации нефтепродуктов на внутренний рынок», — цитирует ТАСС представителей ФАС. В ведомстве ожидают, что нефтяные компании полностью исполнят поручение по объемам в мае.
Правительство обязало нефтяников заморозить мелкооптовые цены на топливо, продлив соответствующее соглашение до 1 июля, пишет RT. Согласно документу, нефтяники должны были увеличить поставки на два процента к прошлому году. Эти условия не выполнили «Роснефть» (бензин и дизель), «Газпром нефть» (бензин), ЛУКОЙЛ (дизель), сообщается в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС.