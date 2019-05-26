Священник считает «верхом абсурда» чудеса во время танковых сражений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Священник храма Иверской иконы Божией Матери в Барнауле Александр Микушин обвинил авторов военного фильма «Т-34» в оскорблении чувств верующих и «пошлости». Также ему не понравилось, что танковые сражения сняты нереалистично.

«Фильм Т-34. Оскорбление чувств верующих и здравого смысла… Верующий в этой картине выглядит нелепо и смешно», — написал Микушин на своей странице в Facebook. «Чудеса во время танковых сражений — это просто верх абсурда. Да, были на войне невероятные истории. Но все они были связаны со смелостью, находчивостью и героизмом наших солдат», — добавил он.

Также, по его словам, «красиво и правильно» верующие люди были показаны в советских фильмах и американской кинокартине «Спасти рядового Райана». Кроме того, по мнению священника, в фильме немецкий офицер показан «джентльменом», а узники концлагеря «откормлены, как в санатории». «Что тут сказать? Просто пошлость, звенящая пошлость российского кинематографа», — резюмировал Микушин.

В комментариях один из пользователей соцсети указал на то, что «чувства истинно верующего невозможно оскорбить» и предложил священнику вспомнить фильм «Королева бензоколонки», в котором батюшка употреблял спиртное, и «никто не оскорблялся». «Меня тот фильм нисколько не оскорбил!», — ответил Микушин.

Премьера фильма Алексея Сидорова «Т-34» состоялась 1 января. В нем рассказывается история курсанта Ивушкина, который пытается сбежать из немецкого плена на танке. По данным «Кинопоиска», за время показа картины в кинотеатрах ее посмотрели более 9 миллионов человек, а кассовые сборы составили 36 миллионов долларов.