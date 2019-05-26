На Урал идет аномальная жара

Синоптики ожидают наступления жаркой погоды в уральских регионах. Согласно данным сайта Gismeteo, в некоторых областях воздух будет прогреваться до 26-29 градусов тепла.
В Курганской области столбики термометров поднимутся до отметки 26 градусов уже во вторник, однако затем температура спадет до 19-22 градусов. Самый жаркий день будет 21 июня — термометры будут показывать 29 градусов. В Челябинской области следующие две недели также обещают быть жаркими. По данным синоптиков, средняя температура составит 23-24 градуса, а в некоторые дни ожидается 28-29 градусов.
В Свердловской области уже на следующей неделе термометры будут показывать 24-25 градусов тепла, а аномальная жара около 30 градусов придет ближе к концу июня. В Пермском крае жаркие дни начнутся с 31 мая, когда воздух прогреется до 26 градусов. Затем, однако, специалисты предсказывают похолодание до 13-15 градусов.
В Тюменской области жаркая погода будет чередоваться с умеренной. Всю следующую неделю температура будет изменяться от 14-15 градусов до 25-26 и обратно. В Югре относительно жаркими будут только три дня с 4 по 6 июня, когда воздух разогреется до 20-21 градусов. На Ямале, как говорят синоптики, максимальная температура в 17 градусов наступит ближе к концу июня, а начало месяца обещает быть холодным.
Аномально высокие температуры ожидаются и в Москве, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД». В столице в середине следующей недели воздух нагреется до 30-32 градусов.