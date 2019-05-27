Названы регионы-лидеры по расходам на жителей из бюджета

Наибольший объем социальных расходов на человека в 2018 году выделяется из бюджета Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом говорится в рейтинге регионов-лидеров по социальной ориентированности бюджетов.
Что касается первой пятерки, власти Москвы тратят 84,4 тысяч рублей на человека, Петербурга — 80,9 тысяч, Сахалинской области — 79,7 тысяч, Югры — 72,7 тысяч, а Ямала — 68,5 тысяч. Наибольший объем расходов, как правило, приходится на социальную политику и образование. Среди других направлений — культура, здравоохранение, физическая культура и спорт, пишет РИА «Новости».
Тюменская область в этом списке расположилась на седьмой строчке с показателем в 64,5 тысяч рублей на человека. Свердловская область — на 13-й с расходами в размере 51,3 тысячи. В Челябинской области на каждого жителя в среднем тратят 44,7 тысяч рублей, что ставит этот регион на 27-е место. Пермский край — на 37-м (42,5 тысяч). Еще ниже, на 51-й позиции, — Курганская область, где на каждого жителя, если верить рейтингу, приходится по 39,5 тысяч. Всего в рейтинге 85 регионов. На последнем месте Чукотский автономный округ (18 тысяч рублей).