Ольга Бузова считает, что жизнь россиян за пределами Москвы наконец-то начала налаживаться Фото: Личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова восхитилась тем, как преобразилась Россия за последние годы. Свое мнение она высказала на странице в Instagram.

«И мне кажется, что с 2010-х годов наконец и наша страна научилась не только что-то заявлять, но и воплощать в жизнь. Каждый месяц я путешествую с гастролями или читаю новости и все чаще вижу, что где-то сдали больницу, открыли школу, запустили завод, сейчас вот прочитала, что достроили за долгие годы пассажирский аэропорт в Саратове», — говорится в посте. По словам певицы, жизнь россиян за пределами Москвы наконец-то начала налаживаться.

Однако пользователи не согласились с Бузовой. «Нет, не согласны! Если бы ты видела какой уровень больниц на Урале, тебе бы Оля плохо стало от увиденного», — написала dom2_insta2. «Не согласна совершенно. В нашем городе открываются только ТЦ и больше ничего! Никаких перспектив, только для „золотой молодежи“ все дороги открыты», — возмутилась sphinx_and_mops. «Делают не то, что надо делать, а то, где можно отмыть деньги. Тем и занимаются якобы на благо общества!!!» — высказалась all_for_soul_. Некоторые пользователи посчитали, что Бузова не видела реальную жизнь россиян. «Оля, а что вы видите, гостролируя по городам России?! На бизнес-классе прилетели, в VIP-машину пересели, в „золотой“ номер отеля заселились, выступили и обратно по тому же маршруту… А вы бы проехались по местным больницам, детским садикам, школам, пансионатам для пристарелых», — посоветовала chesnaanna.