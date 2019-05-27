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Главный спасатель Челябинска предложил организовать купание без захода в воду. Мэр вспомнил о кладбищах

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 10:10
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Уборка мусора на реке Миасс. Челябинск, рымарев александр
Александр Рымарев считает, что можно купаться без захода в водуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев признал, что организовать спасательные работы на городских карьерах невозможно. Можно организовать купание без захода в воду, заявил Рымарев на аппаратном совещании в мэрии 27 мая, передает корреспондент «URA.RU» с заседания. В ответ мэр Владимир Елистратов заговорил о кладбищах, перепутав пляжи с погостами.

На городских карьерах официальных пляжей нет, но несмотря на запреты летом здесь купаются. «Безопасность на карьерах обеспечить невозможно. Поэтому имеет смысл организовать купание на берегу без захода в воду», — заявил Рымарев. Чиновник имел в виду просто отдых, но эта оговорка позабавила журналистов и участников совещания.

Елистратов допустил другую оговорку, вызвавшую новое оживление в зале. «Скоро начнется жара и там будет такой же наплыв, как и на других кладбищах», — заявил Елистратов Рымареву, имея в виду, что люди все равно будут купаться на карьерах.

В целом была поставлена задача обеспечить безопасность на официальных пляжах, и не допустить купания там, где это запрещено.

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