Андрей Рожков пошутил на тему бюджетов для фильма коллеги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков пошутил о том, сколько получит за съемки в фильме своего коллеги Вячеслава Мясникова. Юмористический пост Рожков оставил на своей странице в Instagram.

Рожков опубликовал новую фотографию со съемок фильма Мясникова. На снимке юмористы позируют на фоне «дорожки», выложенной купюрами. «Вот за столько будешь сниматься в моем кино?» — якобы спросил Мясников у Рожкова. Последний поинтересовался, откуда у коллеги столько денег. На это Мясников заявил, что «закон, запрещающий продавать билеты банка приколов, пока не приняли».

Подписчики Рожкова, судя по комментариям, оценили шутку. Многие из них даже предложили свою помощь. «В вашем (фильме готова сниматься — прим. ред.) бесплатно!» — призналась aleshkin. «Если в хорошем, то за счастье!» — написала iren_kolylova. А viktorianna_kr согласилась сниматься «за еду и немножечко денежек».

Ранее Мясников рассказал, что снимает свой фильм. Талисманом картины является пес Вилли, который тоже появится на экране. В соцсетях уже появились первые кадры со съемок.

Команда шоу «Уральские пельмени» раскололась в 2018 году. Рожков и Мясников основали свой проект под названием «Ваши пельмени». Причина конфликта не ясна до сих пор, но Мясников пообещал рано или поздно раскрыть все подробности истории.

Билеты «банка приколов» тем временем Центробанк планирует запретить. Это связано с многочисленными случаями мошенничества, когда злоумышленники пользуются реалистичными копиями реальных денег.