Центробанк запретит печатать деньги «банка приколов»

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 11:21
Размер текста
-
17
+
Иллюстрации на тему «Желтая уточка правды». Екатеринбург, уточка правды, деньги, желтая утка, игрушка
Ранее Центробанк уже задумывался о введении наказанияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Банк России задумался о введении наказания за производство банкнот, имеющих сходство с деньгами. При этом в Центробанке не поясняют, с чем связано возвращение к этой идее.

«ЦБ обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», — говорится в ответе ЦБ на запрос «Российской газеты».

Ранее регулятор неоднократно рассматривал возможность введения наказания за производство денежных копий «банка приколов», напоминает телеканал 360. В Центробанке отмечали, что небольшая надпись «Не является средством платежа» позволяет избежать привлечения граждан по статье за фальшивомонетничество.

В интернет-магазине «Озон» пачку фальшивых пятитысячных купюр можно приобрести за 95 рублей. Они продаются под названием «Забавная пачка денег», а авторы объявления указывают, что «пачка „денег“ рассчитана на развлекательную функцию».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...