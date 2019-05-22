Центробанк запретит печатать деньги «банка приколов»

Банк России задумался о введении наказания за производство банкнот, имеющих сходство с деньгами. При этом в Центробанке не поясняют, с чем связано возвращение к этой идее.
«ЦБ обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», — говорится в ответе ЦБ на запрос «Российской газеты».
Ранее регулятор неоднократно рассматривал возможность введения наказания за производство денежных копий «банка приколов», напоминает телеканал 360. В Центробанке отмечали, что небольшая надпись «Не является средством платежа» позволяет избежать привлечения граждан по статье за фальшивомонетничество.
В интернет-магазине «Озон» пачку фальшивых пятитысячных купюр можно приобрести за 95 рублей. Они продаются под названием «Забавная пачка денег», а авторы объявления указывают, что «пачка „денег“ рассчитана на развлекательную функцию».