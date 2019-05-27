Пожар не помешал мальчику покачаться на качелях (архивный снимок) Фото: Pixabay

В сети набирает популярность вирусное видео из Ноябрьска (ЯНАО), где мальчик спокойно раскачивается на качелях во время сильного пожара. «URA.RU» удалось пообщаться с одним из родственников невозмутимого ребенка.

Он рассказал, что мальчика зовут Дима, и ему девять лет. Он гулял с друзьями и захотел покататься на качелях. Его не остановил даже пожар, который был в нескольких десятках метров от детской площадки. «Он просто захотел покачаться», — сообщил источник «URA.RU». Собеседник агентства добавил, что Дима не из боязливых, и внезапная известность ему не мешает. Мать Димы отказалась давать какие-либо комментарии.

На видеозаписи мальчик спокойно катается на качелях, несмотря на пожар. Ролик собрал множество просмотров и комментариев. Реакция пользователей была неоднозначной. «Обычный день в Ноябрьске», — подчеркнула Гульназ Файзуллина. «Ахахах, мальцу, видимо, совсем пофиг на то, что тут происходит», — отметил Макс Балаев. «А что вы хотели от ребенка. Он просто не понимает всей ситуации. Он уже насмотрелся на пожар. Поражаюсь умению нашего народа переворачивать все вверх дном», — добавил Филипп Шалаевский.

В Ноябрьске 25 мая произошел пожар в двухэтажном расселенном доме по улице Изыскателей. В инциденте пострадавших и погибших нет.

Видео: Вадим Королевский, VK