В Екатеринбурге остановится строительство семи домов из-за реформы «долевки»

Свердловским дольщикам сможет помочь только федеральный ипотечный регулятор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области из-за реформы долевого строительства могут быть остановлены семь строек жилых домов. Как сообщил на пресс-конференции министр строительства региона Михаил Волков, бизнес, столкнувшийся с рисками, не успел подготовиться к переходу на эскроу-счета, который произойдет 1 июля.

Волков объяснил, что строительные компании, владеющие площадками, не смогли доказать банкам маржинальность своих проектов и не получат от них финансирование. Продолжить работу по старой схеме, привлекая деньги дольщиков, бизнес тоже не сможет. Для этого надо, чтобы дом был закончен хотя бы на 30%, а собранная с дольщиков сумма должна превышать 10% от общего количества средств.

«Если у компании не будет других вариантов по финансированию проекта, то строительство остановиться. Будет формироваться другой способ завершения объекта», — сказал Волков. По его словам, для проблемных площадок могут быть привлечены федеральные деньги через ипотечного регулятора «Дом.рф». Волков уточнил, что в большей части случаев заключены только технические договора о долевом участии, хотя в один дом уже успели вложиться 11 уральцев.

Всего в области сейчас строится 199 объектов, которые подразумевают долевое участие жителей. 93 из них будут переведены на эскроу-счета, остальные выполнили критерии, чтобы работать по старой схеме.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны вести работу по строительным проектам через эскроу-счета, на которых будут аккумулироваться деньги покупателей недвижимости. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ. Застройщиков будут кредитовать банки.