В Прикамье сотрудников МВД увольняют после жестокого избиения задержанного

В Нытве из подозреваемого в совершении кражи силой «выбивали» признание Фото: Игорь Меркулов

Четырех сотрудников полиции за избиение задержанного увольняют из Нытвенского ОМВД (Пермский край). Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Увольняют Аликина, Евсеева, Коханова и Минаева. При этом, например, Аликин и Евсеев вообще не наносили никаких ударов и знают об избиении лишь со слов других сотрудников», — сообщил источник «URA.RU», знакомый с ситуацией. Собеседник агентства заявляет, что на самом деле избивали задержанного другие сотрудники, фамилии которых не значатся в заключении служебной проверки (копия есть в распоряжении редакции).

Из материалов проверки следует, что 13 февраля был задержан мужчина, подозреваемый в краже мобильных телефонов. Ущерб магазина сотовой связи составил около 300 тысяч рублей. Задержанный заявил, что его избивали несколько полицейских. «Кто-то из сотрудников полиции приспустил с него трусы, после чего дотронулся до его анального отверстия ножкой от стула, но внутрь ножка не зашла», — сказано в заключении служебной проверки. В итоге мужчина во всем признался, и его отправили в изолятор временного содержания на 48 часов. 15 февраля он освободился и обратился в медицинское учреждение, где у него был обнаружен перелом отростка третьего поясничного позвонка и гематома под глазом.

В конце марта по данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает инсайдер. «Сейчас это дело хотят спрятать от общественности, чтобы настоящие виновные избежали ответственности», — заявил собеседник агентства.

В ГУ МВД России по Пермскому краю не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В пресс-службе регионального управления СК России «URA.RU» попросили направить официальный запрос.