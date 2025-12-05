Улица откроется как для автомобилистов, так и для пешеходов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 5 декабря проинспектировал ход реконструкции улицы Карпинского в Перми. На текущий момент готовность объекта оценивается в 78%. По словам министра транспорта региона Сергей Вишнякова, технический запуск движения по улице запланирован на воскресенье, 7 декабря. С понедельника по улице начнут курсировать автобусы.

«В рамках проекта уже возведен новый путепровод через Транссибирскую магистраль. Сооружение включает пять опор и четыре пролета. В ноябре завершено асфальтирование путепровода и выполнено устройство подъездных участков с примыканием к основному ходу улицы. Таким образом, от шоссе Космонавтов до улицы Стахановской по всей ширине проезжей части уложен асфальт на шести полосах движения», — отчитался Вешняков.

Подрядная организация также выполнила значительный объем работ по переносу инженерных коммуникаций, которые составляли почти половину всего проекта. Переложены сети ОАО «РЖД», системы водоснабжения и канализации, связи, теплосети, вдоль всей трассы смонтирована ливневая канализация, которой ранее на этом участке не было. Практически на всем протяжении улицы уложены трамвайные пути.

Губернатор подчеркнул, что обновление улицы Карпинского является одним из ключевых проектов по развитию транспортной инфраструктуры Пермской агломерации. По его словам, объект давно ожидаем жителями, поэтому важно как можно быстрее обеспечить запуск движения, в том числе общественного транспорта.

Как сообщил министр транспорта, улица Карпинского подготовлена к техническому пуску движения. Планируется временно организовать автомобильное движение по четырем полосам — по две в каждом направлении. Крайние боковые полосы пока будут использоваться для пешеходного движения и отделены от проезжей части бетонными блоками. Такая схема будет действовать до завершения строительства тротуаров на путепроводе и прилегающих участках дороги.

Для посадки и высадки пассажиров автобусов в зоне остановки «улица Левченко» временно уложат по щебеночному основанию бетонные плиты. Часть тротуаров вдоль улицы уже построена, остальные пока останутся в щебеночном варианте.

По информации департамента транспорта Перми, с 8 декабря на улицу Карпинского вернутся три автобусных маршрута:

№ 3 «Станция Пермь I – микрорайон Нагорный» (временно следует до сквера имени Решетникова);

№ 36 «микрорайон Вышка I – микрорайон Вышка II – театр „Ироничная компания“»;

№ 59 «микрорайон Юбилейный – микрорайон Нагорный – инфекционная больница».

Также продолжит работу и временный маршрут № 72, который будет действовать до возобновления трамвайного движения. В декабре планируется изменить движение маршрута № 56 «микрорайон Крохалева — станция Пермь I». Его перенаправят с улицы Малкова на улицы Крисанова и Карпинского. Это позволит обеспечить прямое сообщение улицы Васильева и микрорайона Ераничи с центром Перми и железнодорожным вокзалом Пермь II.

Поскольку движение по улице будет открыто по временной схеме, работы на объекте продолжатся. Строителям предстоит завершить устройство оставшихся тротуаров и велодорожки, а также полностью закончить работы на трамвайных путях: укладку, выправку, обкатку и монтаж контактной сети. Ожидается, что трамваи выйдут на линию по улице Карпинского в конце декабря. По данным дептранса, речь идет о маршрутах № 11 и № 12.

Реконструкция улицы Карпинского стартовала в мае 2024 года. Проект предусматривает расширение улицы на участке от улицы Стахановской до шоссе Космонавтов для формирования прямой транспортной связи Индустриального района с центром Перми и выхода на новую улицу Крисанова. До начала работ существующая дорога уже не справлялась с растущим транспортным потоком, что вызывало регулярные заторы.

После окончания реконструкции шестиполосная магистраль должна существенно повысить пропускную способность, снизить уровень пробок и сократить время в пути. Улица Карпинского вместе с новой улицей Крисанова образуют единый транспортный коридор, который свяжет несколько районов города и обеспечит прямой выезд на объездные магистрали.

Трамвайное движение на улице будет сохранено: пути по всей длине реконструируемого участка отделят от автомобильного транспорта, что должно исключить выезд автомобилей на рельсы и обеспечить бесперебойную работу электротранспорта. Согласно контракту, завершить все работы планируется во втором квартале 2026 года. К этому времени движение по улице Карпинского будет полностью открыто в проектном, шестиполосном формате.

На текущий момент готовность объекта оценивается в 78% Фото: предоставлено пресс-службой правительства Пермского края