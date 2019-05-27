Александр Высокинский за год стал богаче на 400 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заработал за прошедший год 4,5 миллиона рублей, следует из декларации о доходах градоначальника. После назначения мэром Высокинский увеличил свой заработок всего на 400 тысяч рублей.

В собственности у главы города находятся квартира площадью 162,5 квадратных метра. Из транспортных средств Высокинский задекларировал мотоцикл «Тула».

О доходах также отчитались заместители мэра. Замглавы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин оказался богаче Высокинского, заработав за год 5 миллионов рублей. Помимо квартиры и земельного участка в 1136 квадратных метров, он владеет иномаркой Ford Explorer и мотоциклом Harley-Davidson. Первый заместитель мэра указал в декларации 3,1 миллиона рублей.

Заместитель Высокинского по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов заработал 1,5 миллионов рублей и задекларировал строящийся объект площадью 218 квадратных метров. В его собственности указаны автомобили Jaguar S-Type и Land Rover Discovery. Супруга Баранова, согласно декларации, заработала 2,1 миллиона рублей. Заместитель по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь сумела заработать 1,6 миллиона рублей, а зам по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов — 2,1 миллиона.

В 2016 году Александр Высокинский, занимавший пост заместителя губернатора Евгения Куйвашева, декларировал доход в 1,9 миллиона рублей, а в 2017 году эта сумма увеличилась до 4,1 миллиона рублей.