Киркоров взял в руки автомат. ФОТО

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 22:37
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Филипп Киркоров сменил привычный образФото: Instagram Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров разместил на своей странице в Instagram снимок с автоматом в руках. Поклонников обеспокоил пост.

На фото Киркоров едет в катере. Он одет во все черное, в руках музыканта поднятый вверх автомат. «Экшн. Soon», — подписал снимок автор. К нему он прикрепил хэштег «лунныйгость». Поклонники певца принялись бурно обсуждать новый образ.

«Похож на мафиози», — написала kunshurtseva, «Красавчик», — заметил ko9656. «Ну шикарный мужчина. Всегда бы так. Без перьев», — добавила veraborgenaudmitrieva. «Товарищ Чегевара», — прокомментировал astim_99. «На полковника ФСБ похож», — посчитал i_dobrydnev. «В кого стрелять собрался?» — поинтересовалась simerinaalvina. «Хейтерам кабздец настал», — предположила sabrina27.07. Некоторые посчитали, что новый образ Киркорову не идет. «Филип, простите, но это не про Вас», — отметил ksansan_hp.

Ранее в подмосковном Протвино на Дне города выступил «поддельный» Киркоров. Номер пародиста Никиты Иванцова возмутил горожан. Местные власти объяснили двойника артиста тем, что к ним на праздник не приехала группа «Краски», а на сцене должен был кто-то выступать, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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