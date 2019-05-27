Певец Филипп Киркоров разместил на своей странице в Instagram снимок с автоматом в руках. Поклонников обеспокоил пост.
На фото Киркоров едет в катере. Он одет во все черное, в руках музыканта поднятый вверх автомат. «Экшн. Soon», — подписал снимок автор. К нему он прикрепил хэштег «лунныйгость». Поклонники певца принялись бурно обсуждать новый образ.
«Похож на мафиози», — написала kunshurtseva, «Красавчик», — заметил ko9656. «Ну шикарный мужчина. Всегда бы так. Без перьев», — добавила veraborgenaudmitrieva. «Товарищ Чегевара», — прокомментировал astim_99. «На полковника ФСБ похож», — посчитал i_dobrydnev. «В кого стрелять собрался?» — поинтересовалась simerinaalvina. «Хейтерам кабздец настал», — предположила sabrina27.07. Некоторые посчитали, что новый образ Киркорову не идет. «Филип, простите, но это не про Вас», — отметил ksansan_hp.
Ранее в подмосковном Протвино на Дне города выступил «поддельный» Киркоров. Номер пародиста Никиты Иванцова возмутил горожан. Местные власти объяснили двойника артиста тем, что к ним на праздник не приехала группа «Краски», а на сцене должен был кто-то выступать, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».