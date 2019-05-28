Хоккеиста сборной России засняли в Лас-Вегасе у стола с рассыпанным белым порошком

Хоккеист подтвердил подлинность видеозаписи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В социальных сетях опубликовано видео с участием уроженца Челябинска, нападающего сборной России по хоккею и «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Кадры сделаны в номере гостиницы, где спортсмен разговаривает по телефону, а около него — дорожки из белого порошка (на столе) и спящая девушка (на кровати).

Фото: кадр из видео

В беседе с журналистами спортсмен подтвердил подлинность видеозаписи. По его словам, она была сделана летом 2018 года в Лас-Вегасе, когда он в составе американской команды выиграл Кубок Стэнли. Хоккеист сказал порталу «Спорт-Экспресс», что в тот вечер он пришел в гостиничный номер к своим знакомым, но когда увидел там незнакомых женщин и «непонятные вещества на столе», позвонил другу и ушел оттуда «как можно быстрее».

«Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим», — добавил Кузнецов, отметив, что готов пройти медицинскую экспертизу.