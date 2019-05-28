Тимати ответил на укоры из-за отсутствия опыта службы в армии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Владелец бренда Black Star Wear и рэпер Тимати подарил министру обороны Сергею Шойгу куртку из своей новой коллекции, а также пообещал встать на защиту родины, если «придет беда».

Встреча певца и главы Минобороны прошла в здании Национального центра управления обороной РФ, пишет RT. Там исполнитель совместно с сетью магазинов «Армия России» представил новую коллекцию одежды «Чёрная звезда». В основе линейки — рубашки, футболки, кепки и куртки, одна из которых и была подарена Шойгу.

После показа Тимати ответил на критику в своей адрес, которая началась после анонса мероприятия в социальных сетях. Люди упрекнули исполнителя в том, что он сотрудничает с Минобороны, но сам в армии не служил.