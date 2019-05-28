Экономист: чем больше в стране миллиардеров, тем счастливее народ

Тенденция проявляется в относительно небогатых странах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уровень счастья в странах «нелинейно зависит от числа миллиардеров». В богатых государствах увеличение неравенства снижает ощущение счастья, тогда как в относительно бедных странах приводит к росту этого показателя.

Данные приводятся в исследовании главного научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН, директора научных исследований института «Диалог цивилизаций» (основан экс-главой РЖД Владимиром Якуниным) Владимира Попова, передает РБК со ссылкой на документ «Миллиардеры, миллионеры, неравенство и счастье».

«Определенная степень неравенства в распределении богатства и доходов оказывает положительное воздействие на ощущение счастья, особенно в странах с низким уровнем дохода», — заявил экономист.

Попов отмечает, что люди становятся счастливее, наблюдая за бизнесменами, которые «сделали себя сами», в странах, где ВВП на душу населения составляет меньше 20-30 тысяч долларов (Болгария, Украина, Камерун, Колумбия, Египет). В государствах, где этот показатель выше, рост числа миллиардеров действует на эмоции обратным образом.

В России ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в 2018 году приблизился к показателю в 30 тысяч долларов. В рейтинге счастья World Happiness Report 2019 года РФ находится на 68-м месте.

По данным Росстата, в 2018 году в России впервые с 2012-го вырос коэффициент Джинни, который показывает степень имущественного неравенства. По заявлению исследовательского института Credit Suisse, на долю 10% самых состоятельных людей РФ приходится 82% всего богатства страны.