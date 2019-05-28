Депутаты сравнили доклад мэра Перми с рассказом о хорошем ужине

Мэр Перми Дмитрий Самойлов отчитался о работе администрации в 2018 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С рассказом о поглощении еды из полного холодильника сравнили ежегодный доклад главы администрации Перми Дмитрия Самойлова, передает корреспондент «URA.RU». Документ мэр зачитал 28 мая перед депутатами думы столицы Прикамья.

«С одной стороны, приятно слушать, а с другой — возникает ощущение, когда человек подходит вечером к холодильнику, полному еды, покушал достаточно плотно, а потом рассказывает об этом процессе», — заявил депутат Пермской городской думы Александр Филиппов.

Народный избранник из фракции «Единая Россия» попросил главу Перми рассказать, есть ли у города какая-то идентичность и свой образ. «К чему мы вообще стремимся? Кроме того, чтобы просто прийти и открыть холодильник, который даже не мы наполняем, а край и Федерация? Не только потратить, а сделать то, за что было бы не стыдно. В чем вы видите свою деятельность?» — задал вопрос Филиппов.

Самойлов в ответ рассказал о программах благоустройства в городе, новой транспортной реформе и о том, что городское образование Перми занимает лидирующие позиции в системе российского образования. «Безопасность с точки зрения сетей при нашем климате является одним из факторов успешного развития. С учетом того, что выполняются работы по замене сетей, я считаю, что это наше с вами совместное достижение», — заявил мэр Перми.