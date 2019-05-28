Названа роль Арашукова в заказном убийстве советника главы Карачаево-Черкессии

По заданию Рауфа Арашукова, советника главы КЧР планировали избить бейсбольными битами, считают в СК Фото: «Википедия»

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков не планировал убивать советника главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова. Свидетель по уголовному делу Рустам Копсергенов дал показания, что чиновника нужно было лишь «побить», чтобы тот освободил свой пост.

«Следственный комитет считает Копсергенова организатором этого преступления, а Арашукова — заказчиком», — передает РИА «Новости». По словам Копсергенова, Арашуков попросил найти людей, которые согласятся напасть на Шебзухова, чтобы тот отказался от должности советника главы республик. Сам Арашуков при этом планировал занять освободившееся кресло.

По данным следствия, исполнители — Магомет Джубуев, Алик Татаркулов, Султан Джанкезов и Назим Кущетеров — получили на всех 500 тысяч рублей. В мае 2010 года напали на Шебзухова, избили его бейсбольными битами, однако испугались, что тот применит оружие, и застрелили жертву.

Арашукова задержали в конце января, во время заседания Совета Федерации. Его подозревают в организации двух убийств и создании преступного сообщества. Отец Рауфа Арашукова, работающий топ-менеджером «Газпрома», был задержан в тот же день, его подозревают в хищении газа, ущерб от которого составил 30 млрд рублей.

Начальник центра «Э» МВД в КРЧ Тимур Бетуганов, оперативно сопровождавший расследование убийства Шебзухова, а также зампреда движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова, также был задержан, напоминает «Национальная служба новостей».