Декларацию опубликовал только один представитель облсуда Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский облсуд обнародовал информацию о доходах сотрудников — данные появились на официальном сайте ведомства. Публично признаться в том, сколько он зарабатывает, решился всего один судья — председатель коллегии по административным делам Евгений Шумков.

Доход Шумкова за 2018 год составил 3 млн 375 тысяч 927 рублей (около 280 тысяч рублей в месяц). По данным «URA.RU», это примерно на миллион больше, чем у рядовых судей облсуда (чья зарплата варьируется в районе 200 тысяч рублей в месяц в зависимости от чина и выслуги).

Поступок Евгения Шумкова свидетельствует о том, что он, возможно, будет претендовать на пост зампредседателя

В отличие от госслужащих, судьи не обязаны публиковать информацию о своем финансовом положении. Законодательство обязывает их отчитываться о доходах (они подают декларации в отдел кадров), но дает право сохранять их в тайне от широких масс. «Данные о доходах публикуются только с письменного согласия судьи», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе облсуда.

Смелый поступок Шумкова, который раскрыл свои доходы, не остался без внимания коллег: в судейском сообществе активно обсуждается предположение, что он будет претендовать на должность заместителя председателя суда взамен Елены Милюхиной, чей контракт закончится в ноябре. После того, как председателем облсуда стал бывший заместитель Владимир Дмитриев, шансы Милюхиной, считающейся его оппонентом, сохранить этот пост могут быть невелики.

Рассказывать о своих финансах судьи Свердловского областного суда хотят все меньше: в 2015 таких было пятеро, в 2016 — десять (включая Александра Дементьева и Владимира Дмитриева, бывших тогда председателем и зампредседателя суда), а о доходах за 2017 год публично отчитались всего два судьи (Евгений Шумков и Наталия Майорова).