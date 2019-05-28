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Челябинская журналистка пожаловалась на угрозы силовиков. «Требуют дать показания на мэра»

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 17:50
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Пресс-конференция врио губернатора Алексея Текслера. Челябинск, сивухина дарья, злат-тв
Дарья Сивухина (слева) обвинила бывших силовиков в угрозахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор златоустовского телеканала «Злат-ТВ» Дарья Сивухина пожаловалась в Союз журналистов Челябинской области на угрозы. Как она сообщила корреспонденту «URA.RU», бывшие силовики Алексей Крутолапов и Андрей Морозов потребовали дать показания на мэра Вячеслава Жилина по уголовному делу о махинациях с муниципальными контрактами.

Сивухина уточнила, что если она согласится, то ей обещали статус свидетеля, а к ответственности будет привлечен Жилин. В противном случае журналистка будет привлечена как соучастница преступления.

«Мы провели круглый в Общественной палате города и решили написать открытое письмо врио губернатора Алексею Текслеру. Потому что я руковожу муниципальной компанией, а Крутолапов и Морозов пытаются дискредитировать меня. Все контракты с мэрией законны, все материалы вышли, за которые заплатили», — заверила журналист.

Морозов ранее руководил следственным отделом по Златоусту. Он сбросил звонок корреспондента «URA.RU», как только его попросили прокомментировать ситуацию. Экс-следователь сейчас работает в управляющей компании «Коммунсервис», которой руководит Крутолапов. Он не ответил на звонок.

Силовики возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) после изучения контрактов МУП «Злат-ТВ» с ООО «Евразия», учрежденным женой мэра Златоуста Ульяной Жилиной и близкими к главе города бизнесменами Арменом Сгояном и Олегом Шляхтиным. Следователи считают, что градоначальник фактически переложил бюджетные деньги через муниципальное предприятие в фирмы своей супруги.

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© Служба новостей «URA.RU»
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