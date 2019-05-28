Заявку на Универсиаду-2023 возглавил топ-менеджер, с которым Екатеринбург проиграл Экспо-2025

Заявочный комитет Екатеринбурга на Универсиаду-2023 возглавил Александр Чернов. Ранее он отвечал за заявку уральской столицы на международную промышленную выставку Экспо-2025. В конце 2018 года город проиграл право на организацию события японской Осаке.
«Эти две заявки [Экспо-2025 и Универсиада-2023] несравнимы по своей природе, различны по формату, — сказал „URA.RU“ Чернов. — Дело не в отсутствии конкуренции. Это большое событие, при подготовке к которому мы должны не упустить ни одной детали. Чтобы, в случае успеха заявки, затем ни у кого не было сомнения, что решение, принятое в нашу пользу, правильное и взвешенное».
Накануне Чернов принял участие в передаче заявочной книги Екатеринбурга Международной федерации университетского спорта (FISU) в швейцарской Лозанне. 28 мая губернатор Евгений Куйвашев опубликовал фотографию с мероприятия. «Заявочная книга Универсиады-2023 сдана и принята без единого замечания! Все ближе масштабный праздник спорта, который даст новый импульс развитию Екатеринбурга», — подписал фото Куйвашев.
Александр Чернов принимал участие в заявке Екатеринбурга на международную выставку Экспо-2020 и руководил заявочным комитетом Экспо-2025. В обоих случаях уральская столица не смогла выиграть право на организацию масштабного события. После второй попытки Чернов признавался: «Надо работать лучше. Я не знаю, как. Кто-то другой знает».
Екатеринбург стал единственным городом, который претендует на Универсиаду-2023. Если заявка устроит FISU, то уральцам даже не придется ни с кем конкурировать за масштабное событие.