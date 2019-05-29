Жители Салехарда хотят видеть на сцене Сергея Шнурова, Максима Фадеева или Стаса Михайлова Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Список артистов, которые выступят на дне рождения Салехарда (ЯНАО), не устроил жителей окружной столицы. Своим недовольством они поделились в крупнейшей городской группе (более 42 тысяч подписчиков) «Подслушано в Салехарде» социальной сети «ВКонтакте».

«Кто у нас выбирает исполнителей на день города? В этот раз Ханна какая-то будет и Hi-Fi. 2,2 млн рублей, которые за это чудо из бюджета улетят, меня чего-то смущают. Неужели за такие деньги можно только отстой позволить? Сколько ж тогда нормальные дерут?» — возмутился автор поста.

Запись в паблике на данный момент просмотрели 7,2 тысячи человек. В комментариях (более 50) под публикацией пользователи поддержали возмущение. «Зачем нам это все? Может, лучше поддержать выступления детских коллективов города, национальных ансамблей и колорит Севера, раз это день нашего города?» — написала Анна Поминова. «Опять наши налоги улетают», — считает Дмитрий Савин. «Кто вообще их выбирает и по каким критериям?» — спросил Руслан Трв. В качестве альтернативы жители Салехарда предложили пригласить на день рождения города фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова, певца и композитора Максима Фадеева, Стаса Михайлова или группу «Кровосток».

Получить оперативный комментарий по критериям отбора исполнителей на праздничный концерт в пресс-службе мэрии Салехарда не удалось. Там сообщили, что запрос агентства в ближайшее время будет направлен мэру Ивану Кононенко.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в единый день голосования (8 сентября), который совпадет с 424-летием со дня основания Салехарда (ЯНАО), выступят группа Hi-Fi и поп-певица Ханна. Только на организацию выступления артистов мэрия потратит 2,2 млн рублей.