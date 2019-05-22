В день выборов на Ямале выступят протеже Black Star и Hi-Fi

Концерт пройдет в центре города уже после процедуры голосования Фото: Марина Молдавская © URA.RU (Архив)

В единый день голосования (8 сентября) в центре Салехарда (ЯНАО) выступят группа Hi-Fi и поп-певица Ханна. Электронный аукцион по поиску организаторов концерта с участием артистов российской эстрады на сайте госзакупок разместила мэрия Салехарда.

По техзаданию, подрядчик должен будет предоставить оборудования для двух отделений двухчасового концерта. Технический райдер Ханны занял целую страницу. В нем указаны беспроводная микрофонная система, одна стойка с оригинальным держателем Shure для радиомикрофона, два напольных вентилятора, по одному рулону черной и цветной (оранжевой, розовой, зеленой) флуоресцентной лент, две световые пушки мощностью 1200 Вт и еще две линии световых приборов. Для выступления Hi-Fi нужно два радиомикрофона, четыре монитора с эквалайзером по 250 Вт каждый и два комплекта батареек типа АА.

Победитель аукциона станет известен 3 июня. На оплату работ подрядчика из городского бюджета будет выделено 2,2 млн рублей. Уточнить в пресс-службе мэрии окружной столицы, в какую сумму обойдется само выступление звезд отечественной эстрады, на момент публикации не удалось. Отметим, что помимо довыборов в окружное Заксобрание по Салехардскому одномандатному округу и выборов в думу Салехарда, 8 сентября столица Ямала будет отмечать 424-летие со дня основания города. Концерт пройдет в центре города (площадь у центра культуры и спорта «Геолог») уже после процедуры голосования — с 20:00 до 22:00.

28-летняя Ханна была финалистской конкурса «Мисс Россия 2010», выдвигалась на премию Муз-ТВ в 2016 году в номинации «Прорыв года», а также записывала дуэт с Егором Кридом. Продвижением певицы занимается ее муж, директор лейбла Black Star Павел Курьянов. Группа Hi-Fi российская музыкальная группа, основанная в 1998 году. Сейчас в состав знаменитой в 2000-годах группы входит певец Митя Фомин, Тимофей Пронькин и Оксана Олешко.