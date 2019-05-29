В детской поликлинике Кургана не хватает вакцины от бешенства

В медучреждении трудности с поставкой вакцины Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Курганской детской поликлинике сбои в поставке вакцины от бешенства. Это подтвердила главный врач больницы Любовь Федерягина. Проблемы с поставкой отмечены с 4 мая.



«Вакцина то появлялась, то исчезала. Сегодня она будет, но только в одном экземпляре, в ближайшее время сможем помочь всем желающих. Только что подписала документы на поставку вакцины», — сказала главный врач корреспонденту «URA.RU».



Однако главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области Оксана Сагайдак сообщает, что вакцина для профилактики бешенства закуплена за счет регионального бюджета в необходимом количестве. Информацию об этом разместила пресс-служба губернатора Курганской области на сайте правительства.



О проблемах с наличием вакцины стало известно после случая с шестилетним мальчиком, которому три недели не могли дать лекарство. Как сообщила его мама, ребенка после укуса кошки осмотрели врачи. «Ближе к вечеру позвонила главврач детской поликлиники, спросили как сын. Приехали, осмотрели, сказали перезвонить на следующий день, чтобы узнать, когда прийти за вакциной», — сказала женщина в беседе с корреспондентом.

Причины проблем с наличием вакцины Любовь Федерягина назвать не смогла. В областном департаменте здравоохранения ранее сообщили, что вакцина от бешенства есть во всех медучреждениях области.