Жители рассказали, что проблемы с крышей аэропорта существуют уже давно Фото: группа «В Салехарде», VK

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) протекает крыша. Кадрами из зала ожидания воздушной гавани поделились местные жители в группе «В Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

«Аэропорт потек», — написал автор поста. Для подтверждения своих слов он прикрепил четыре снимка. На них несколько синих ведер, в которые собирается вода, капающая с крыши после протечки.

В комментариях под публикацией пользователи уточнили, что проблемы с крышей аэропорта существуют уже давно. Они предположили, что причиной протечек стал некачественный ремонт. «Это халатность руководства города. Наверное, наняли Джамшута и Равшана когда-то за 500 рублей — и вот результат», — считает Данил Лаптандер. «Как мило, ведрышки стоят! И это в аэропорту мирового значения?!» — возмутилась Наталья Иванцова. «Долго же купол без ремонта продержался. Я думал, он раньше потечет», — написал Константин Мурзин.

В аэропорту Салехарда прокомментировать ситуацию корреспонденту «URA.RU» не смогли. Первый заместитель гендиректора воздушной гавани Валерий Терещенко уточнил, что не в курсе жалоб жителей в социальных сетях.

Фото: группа «В Салехарде», VK

Фото: группа «В Салехарде», VK