В кинотеатре Салехарда (ЯНАО) на голову зрителя рухнула плитка с потолка. Информация появилась в группе «Подслушано в Салехарде» социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел вечером 26 мая в окружном центре национальных культур. «Капала вода с навесного потолка. В итоге спустя некоторое время разбухший от воды квадрат упал на голову с большой высоты. Для справки: капает по всему залу. Надеюсь, службы примут меры к этой халатности администрации кинотеатра. Чтобы утешить, вручили три вшивых билета на мультик», — написал автор. К посту он прикрепил снимок потолка, на котором не хватает фрагмента, и упавшей части, которая рассыпалась на полу.
Уже 29 мая в окружном центре национальных культур корреспонденту «URA.RU» сообщили, что после инцидента зал закрыли для посетителей. «Первый зал закрыт по техническим причинам. Часть сеансов из него была перенесена во второй зал», — рассказали в центре.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в аэропорту Салехарда также обнаружены протечки в потолке. Из-за инцидента в зале воздушной гавани появились ведра, в которые капает вода.