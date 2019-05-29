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На Ямале в кинотеатре на зрителя рухнул потолок. ФОТО

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 16:21
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Предпоказ мультфильма
Пострадавшему зрителю в качестве компенсации дали три билета на мультфильмФото: Александр Мамаев © URA.RU

В кинотеатре Салехарда (ЯНАО) на голову зрителя рухнула плитка с потолка. Информация появилась в группе «Подслушано в Салехарде» социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 26 мая в окружном центре национальных культур. «Капала вода с навесного потолка. В итоге спустя некоторое время разбухший от воды квадрат упал на голову с большой высоты. Для справки: капает по всему залу. Надеюсь, службы примут меры к этой халатности администрации кинотеатра. Чтобы утешить, вручили три вшивых билета на мультик», — написал автор. К посту он прикрепил снимок потолка, на котором не хватает фрагмента, и упавшей части, которая рассыпалась на полу.

Уже 29 мая в окружном центре национальных культур корреспонденту «URA.RU» сообщили, что после инцидента зал закрыли для посетителей. «Первый зал закрыт по техническим причинам. Часть сеансов из него была перенесена во второй зал», — рассказали в центре.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в аэропорту Салехарда также обнаружены протечки в потолке. Из-за инцидента в зале воздушной гавани появились ведра, в которые капает вода.

Фото: группа «Подслушано в Салехарде», VK
Фото: группа «Подслушано в Салехарде», VK

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© Служба новостей «URA.RU»
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