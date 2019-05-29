Когда протест уже утих, Иван Волков вдруг создал «Комитет в защиту сквера» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Екатеринбургский юрист Иван Волков, известный по делу о разделе имущества фотографа-убийцы Лошагина, пытается раскачать подутихший протест против храма в сквере у Театра драмы в столице Урала. Не попав в число лидеров протеста, юрист запоздало претендует на эту роль, создав «Комитет в защиту сквера».

4 июня Волков организует в сквере пикет на 100 человек — уведомление об этом он подал сегодня, 29 мая, в министерство общественной безопасности Свердловской области. Ограничиваться пикетом он не намерен — в июне он хочет провести митинг на пять тысяч человек. «Мы уже договорились с коммунистами — они дадут аппаратуру», — сообщил юрист.

Согласуют ли органы власти данные массовые акции — большой вопрос. В отсутствие активных действий Волков и его товарищи занимаются проведением заседаний комитета — их состоялось уже восемь. «Мы встречаемся каждый день, кроме выходных», — уточняет юрист. После заседаний представители движения гуляют по скверу, снимая на видео себя и все вокруг.

Юрист Иван Волков подал заявку на пикет на 100 человек и планирует митинг на пять тысяч Фото: Иван Волков

Среди «активностей» комитетчиков — написание писем, с помощью которых Волков пытается попасть в созданную мэрией рабочую группу по строительству храма Святой Екатерины. Туда вошли пять человек из движения «Парки и скверы Екатеринбурга» и не попали представители комитета Волкова. Теперь «комитетчики» требуют изменить постановление гордумы и включить шестерых своих (в основном это малоизвестные в городе люди).

Одна из целей комитета — консолидация протестного движения вокруг себя. «Я связался с Анной Балтиной (движение „Парки и скверы Екатеринбурга“ — прим. ред.) и другими общественниками и пустил клич „Давайте объединяться!“ — рассказывает юрист. — Провели рабочую встречу с Фондом Святой Екатерины, затем с коммунистами. [Первый секретарь обкома КП РФ Александр] Ивачев, правда, не пришел, зато другие коммунисты-депутаты отозвались».

Впрочем, особого понимания среди тех, кто стоял у истоков протеста против храма в сквере, Волков и его товарищи пока не находят. «После любой крупной акции появляются те, кто хочет на этом хайповать, — заявил „URA.RU“ сооснователь движения „Парки и скверы Екатеринбурга“ Дмитрий Москвин. — Где были Волков и люди вокруг него месяц назад, когда проходили переклички, обнимания пруда, когда организовывался концерт в Ельцин Центре? Были ли они учредителями группы, которая собирала подписи в защиту сквера? Нет. Они просто решили, что можно хайпануть».

По мнению Москвина, жители Екатеринбурга все это понимают и никакие «лидеры протеста» им не нужны. «Горожане выходили спокойно, сами, без какой-либо специальной организации, но всегда находятся люди, которые хотят сами себя назначить лидерами, — говорит создатель „Парков и скверов Екатеринбурга“. — Я вижу очень понятное желание использовать возможность, в том числе войти в кабинеты власти. Видимо, предложить нечего — значит, будут присасываться к городским проблемам и через них в эти кабинеты попадать».