Как и зачем дискредитируют протест в Екатеринбурге и Тюмени

На акциях в защиту сквера бы и те, кто ловил хайп на шок-перфомансах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

События вокруг защиты сквера в Екатеринбурге создали почву для разговоров о качестве протеста в современной России. В ряды возмущенных горожан моментально вклинились персонажи, попытавшиеся свести резонансную тему к самопиару, а многотысячные акции превратить в цирк. Ярче других себя проявил гусар-пастафарианец Ярослав Ширшиков и «человек в рясе» Виктор Норкин. Как «городским сумасшедшим» удалось карнавализировать протест и будут ли они влиять на реальную политику «URA.RU» обсудило с политологом Максимом Жаровым.

— В Екатеринбурге во время протестов появилось несколько персонажей, которые фактически и не скрывали, что работают исключительно на повышение собственной узнаваемости. Гусар-пиарщик Ширшиков и бывший семинарист Виктор Норкин фактически стали лицом протеста. Схожую роль по другим резонансных историям в Тюмени играет лидер движения «Диванные войска» Анатолий Княжев. За счет чего таким людям удается оставаться в повестке и навязывать себя широкой аудитории?

В PR-ловушку уральского гусара уже попалась депутат госдумы Наталья Поклонская и представители КПРФ ФОТО: личная страница Ярослава Ширшикова в Facebook

— Все-таки главными лицами «скверных» митингов стали Алексей Навальный и Ринат Низамов. Именно они и «разгоняли волну» по соцсетям, к которой уже потом пытались присоединиться люди типа Ширшикова и Норкина. Дело в том, что любые подобного рода массовые митинги и вообще публичные скандалы привлекают множество разного рода «городских сумасшедших» и просто эксцентричных персонажей, которые стремятся «засветиться» в соцсетях и в СМИ. «Городские сумасшедшие» и персонажи-эксцентрики ни дня не могут провести без того, чтобы где-то с кем-то поскандалить. Ради скандала и хайпа они и живут, часто не преследуя при этом никаких политических или даже меркантильных целей.

— В чем опасность появления подобных хайпожоров в реальной политике, в том числе — региональной? Тот же Княжев планирует бороться за депутатский мандат в Тюменской области и пользуется официальной поддержкой местной ячейки КПРФ. А Ширшиков в прошлом году неожиданно появился на выборах губернатора Приморья, где помогал коммунисту Ищенко.

— Для общества опасности от подобных персонажей практически никакой. Да, аудитория требуют «хлеба и зрелищ» и рады поржать в соцсетях над эскападами таких эксцентричных людей. Но дальше соцсетей влияние подобных персонажей не распространяется.

Максим Жаров уверен, что влияние карнавальных персонажей не выходит за пределы соцсетей Личная страница Максима Жарова в Facebook

— Есть ли риск, что в конечном итоге такие персонажи дискредитируют не только идею протеста, но и выборов. А параллельно с этим подставят партии, поддержкой которой они заручились, и своих избирателей, которые поверят яркому образу популистов, особенно на фоне сереньких пост-советских кандидатов?

— Дискредитация выборов уже давно произошла благодаря симуляции властями конкуренции между удобными для нее кандидатами. Отсечение подобных персонажей от участия в выборах происходит с помощью либо муниципального фильтра, либо путем снятия их с предвыборной гонки по юридическим основаниям.

— На примере «Диванных войск» Анатолия Княжева можно увидеть, как изначально сатирически-стебное движение постепенно движется в сторону оголтелой критики действующей власти — в том числе по резонансным историям — той же пенсионной реформы и росту тарифов ЖКХ. Нет ли здесь рисков для общества, что подобные фрики вобьют клин в диалог между властью и адекватными протестующими — на «Диванные войска» будут отвлекаться всё больше и больше, а в каких-то случаях они окончательно подменят собой реальный протест?

Тюменский общественник Княжев привлекает сторонников за счет грозного образа сотрудника НКВД Фото: личная страница Анатолия Княжева во «Вконтакте»

— Само название движения — « диванные войска» — подразумевает круглосуточное сидение членов этого движения в соцсетях. Им просто некогда «вбивать клин» на площадях, да и от переговорного процесса с властями они обычно оттесняются более опытными и наглыми оппозиционерами, часто даже негласно сотрудничающими с власти предержащими.

— По странному стечению обстоятельств — и Ширшиков, и Княжев в своих «сценических» образах прибегают к военной винтажной тематике. Княжев всячески подчеркивает, что форма сотрудника НКВД, в которой он появляется в своих роликах, является настоящей. Он пытается привлечь внимание оголтелых сталинистов? Спровоцировать условных либералов? Зачем подобные персонажи добровольно становятся «ряжеными» — это какой-то хитрый ход?

— Одеваться в форму сотрудника НКВД для политического деятеля-эксцентрика — довольно обычное дело. Это избитый ход, он привлекает внимание журналистов, особенно иностранных, в большинстве своем никогда этой формы вживую не видевших.

— Есть ли риски, что насмотревшись на «успех» гусара Ширшикова и «НКВД-шника» Княжева к различным протестам (и в регионах, и в столице) присоединится еще более циничные персонажи. Кто-то ради личного хайпа, а кто-то осознанно, чтобы спровоцировать толпу на агрессию. Должно ли общество (и власть) выработать какие-то механизмы, которые позволят отсекать от серьезных конфликтов?

Поддержку «Диванным войскам» оказывают и легальные партии, в том числе КПРФ Фото: Ната Чернохатова © URA.RU

— Как правило, все крупные несанкционированные акции нашей несистемной оппозиции тщательно режиссируются их организаторами. Провоцируют толпу на агрессию в присутствии журналистов специально обученные люди, от которых подобные «гусары» и «городские сумасшедшие» заранее и специально отсекаются при помощи «групп поддержки». «Скверные» протесты в Екатеринбурге, в наиболее резонансной своей части, когда «протестующие» пошли на штурм забора вокруг стройплощадки, реализацию подобной стратегии еще раз очень хорошо высветили.

— Критики Княжева отмечают, что для человека, который хочет искренне бороться за права простых россиян, его биография слишком противоречива. По одной из версий (подтверждения этих данных нет — прим.ред) во время службы внутренних войсках он выполнял функции конвоира и тюремного охранника. Сам общественник неоднократно подчеркивал, что завершил службу в ранге рядового. Это, по мнению оппонентов Княжева, косвенно доказывает, что до звания сержанта ему не удалось дойти из-за серии нарушений.

Еще по одной версии, Княжев уже после службы оказался на крючке у силовиков: якобы в 1999 году при задержании у него нашли наркотики и поставили на учет — этот факт трактуют как начала сотрудничества с полицией в качестве внештатного сотрудника. Почему даже несмотря на все эти обстоятельства «Диванные войска» насчитывают немало сторонников? (сообщество во «Вконтакте» насчитывает 5 тысяч человек — что прилично для регионального коммьюнити любого региона).

— Ответ на ваш вопрос содержится опять же в названии движения. Любого рода «диванные войска» в интернете всегда многочисленны, когда речь идет только о том, чтобы круглосуточно кого-нибудь троллить. Однако, когда речь заходит о выходе «диванных воинов» в реальный мир, количество реальных «бойцов» всегда оказывается крайне незначительным.