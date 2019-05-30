Путин дает последний шанс тем, кто прячет деньги

Задекларированные хранящиеся за границей деньги придется перевести в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Закон о продлении «амнистии капиталов» подписал президент РФ Владимир Путин. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, указывает, что третий этап амнистии пройдет с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Новый закон предусматривает, что на третьем этапе гарантии будут предоставлены гражданину только в том случае, если он перерегистрирует свои активы в специальные административные районы (Калининградская область и Приморский край), а средства переведет в Россию.

«Амнистия капиталов» позволяет россиянам задекларировать свои зарубежные активы: при этом они освобождаются от уплаты налогов и любого вида ответственности.Первые два этапа «амнистии капиталов» прошли с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.