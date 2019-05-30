Силовики раскрыли, где будут ездить кортежи 20 президентов на саммите в Екатеринбурге

Глобальных перекрытий улиц не планируется Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасность Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS в Екатеринбурге, рассказали о маршрутах кортежей гостей форума. Мероприятие пройдет в уральской столице 9—11 июля.

«Основные мероприятия пройдут в конгресс-холле на МВЦ „Екатеринбург Экспо“, на окраине города. Поэтому в центре города гости будут появляться нечасто. Есть гостевой маршрут по улице Белинского, где организуют перекрытия на время проезда кортежей, но сразу после этого движение будет возобновляться. Ожидаются выезды кортежей в резиденцию президента „Дом Севастьянова“, Ельцин Центр, разъезд гостей из отеля Hyatt, где они остановятся», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Инсайдер добавил, что не ожидается глобальных перекрытий целыми кварталами, как это было во время проведения чемпионата мира по футболу год назад. Охраной первых лиц будет заниматься ФСО, а за безопасность на улицах города сотрудники госбезопасности и полиции. Для сопровождения гостей задействуют специализированную роту сопровождения УГИБДД Свердловской области. Екатеринбург не располагает необходимым для такого мероприятия количеством сотрудников Госавтоинспекции, поэтому сюда пришлют коллег из других городов, которых задействуют для досмотра автомобилей на въезде в уральскую столицу.

Темой GMIS-2019 в Екатеринбурге станут биометрический дизайн и бионика, а также внедрение их в производственные и экономические процессы. Саммит пройдет с участием глав государств и правительств, отраслевых министров из 20 государств мира, а также руководителей крупных международных компаний.