Прогноз «URA.RU» сбылся: начальник в Югре потерял должность на прямой линии с губернатором

Жалоба дошла до Натальи Комаровой через YouTube и Instagram Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова во время прямой линии отреагировала на обращение сотрудников автотранспортного предприятия из Пыть-Яха, которые жаловались на невыносимые условия труда. Она вышла на связь с мэром Александром Морозовым, который отрапортовал об увольнении директора МУП АТП Евгения Винтера, передает корреспондент «URA.RU».

Во время прямой линии губернатору продемонстрировали фрагмент видеообращения сотрудников автотранспортного предприятия. После чего, Комарова просила прокомментировать ситуацию мэра Пыть-Яха Морозова. «Было принято решение мною в одностороннем порядке расторгнуть контракт с руководителем предприятия», — доложил ситуацию градоначальник. Губернатор решение мэра одобрила и посоветовала соблюсти все требования трудового законодательства. «Как бы потом по решению суда не пришлось восстанавливать этого гражданина. Нужно внимательно и с соблюдением всех законных норм и правил урегулировать этот вопрос», — заявила глава региона.

Ранее «URA.RU» прогнозировало возможные отставки во время прямой линии губернатора Югры. Агентство сообщало о сложной ситуации на предприятии, которое и вынудило часть работников записать видеообращение главе региона. Руководство МУПа называло все произошедшее провокацией. Директор АТП даже написал заявление в полицию о клевете на записавших видеообращение сотрудников. Однако теперь стало известно, что для него все закончилось увольнением.