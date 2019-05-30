Пенсионерка из Каргапольского района Курганской области Любовь Гущина заявила, что не может получить необходимый ей препарат от астмы. Об этом она рассказала корреспонденту «URA.RU».
«Я федеральная льготница, инвалид третьей группы, мне это лекарство положено по закону. У меня на вечер осталась последняя капсула, сегодня я еще дышу, а завтра не знаю, чем все обернется», — сообщила Любовь Гущина в беседе с корреспондентом «URA.RU». Получить комментарий в Каргапольской ЦРБ не удалось — там не ответили на звонки корреспондента.
«Во многом проблема сложилась из-за закупок. В нашей области экономят на всем и цены на аукционах мало кого привлекают. К тому же закупают без какого-либо запаса, смотрят, сколько человек обратились в прошлом году и все», — сообщил источник знакомый с ситуацией.
Со этим согласен генеральный директор ОАО «Курганфармация» Роман Багиров. «Мы участвуем во многих аукционах, но только, если они нам выгодны, даже если выгода минимальна. Мы — коммерческая организация и хотим получать прибыль», — пояснил он.
«Я не знаю, что вам мог сказать главврач детской поликлиники, с вакцинами у нас проблем нет», — заявила в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских.
В Курганской области, где диабетики выходили на митинг из-за отсутствия инсулина, льготники уже жаловались на нехватку других лекарств. Информацию о дефиците вакцин от бешенства ранее «URA.RU» подтвердила главный врач курганской детской поликлиники Любовь Федерягина. В департаменте здравоохранения продолжают отрицать отсутствие лекарств.