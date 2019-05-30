Порошенко придумал, как сбежать из Украины

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 17:13
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Украина. Петр Порошенко. Военные, порошенко петр
Петр Порошенко якобы планирует побег в ВеликобританиюФото: Официальный сайт президента Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко собирается сбежать из страны. Экс-глава государства якобы планирует переехать в Великобританию.

«Порошенко намеревается срочно покинуть страну», — передает телеканал «Царьград» со ссылкой на зарубежные СМИ. Издание уточняет, что бывший украинский лидер вместе с женой собирается вылететь в Великобританию. Поводом для поездки за границу являются проблемы со здоровьем. Но, по неподтвержденной информации, это только предлог, чтобы навсегда покинуть Украину.

Ранее эксперты объяснили «URA.RU», что Порошенко действительно может сбежать из Украины, чтобы не попасть за решетку. Дело в том, что на бывшего украинского лидера завели несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Также Порошенко подозревают в отмывании денег и неуплате налогов, напоминает «Национальная служба новостей».

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