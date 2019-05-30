Порошенко придумал, как сбежать из Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко собирается сбежать из страны. Экс-глава государства якобы планирует переехать в Великобританию.
«Порошенко намеревается срочно покинуть страну», — передает телеканал «
Ранее эксперты объяснили «URA.RU», что Порошенко действительно может сбежать из Украины, чтобы не попасть за решетку. Дело в том, что на бывшего украинского лидера завели несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Также Порошенко подозревают в отмывании денег и неуплате налогов, напоминает «Национальная служба новостей».